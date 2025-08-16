Lazio, si chiude il precampionato con l’Atromitos: le possibili scelte di Sarri

Va in scena in quel di Rieti l’ultima amichevole della Lazio di Maurizio Sarri, che domenica 24 farà il suo esordio in Serie A contro il Como. Questa sera contro l’Atromitos il tecnico toscano farà le prove generali di quella che sarà la sfida tra otto giorni contro i ragazzi di Cesc Fabregas. Curiosità già in difesa, dove con ogni probabilità si vedrà la coppia composta da Mario Gila e Oliver Provstgaard, coppia che giocherà poi dal primo minuto a Como vista la squalifica di Romagnoli, l’indisponibilità di Patric e Gigot ormai in uscita. Da capire come verrà utilizzato Adam Marusic, teorico titolare sulla corsia di destra ma ad oggi unico possibile cambio al centro della difesa alle spalle di Gila e Provstgaard. Sarri potrebbe decidere di preservarlo e puntare su uno tra Lazzari e Hysaj a destra, mentre a sinistra non ci sono dubbi sulla presenza di Nuno Tavares.

Lazio, ballottaggio Castellanos-Dia in attacco

A centrocampo pochi dubbi sia per questa sera che per Como. Insieme a Rovella in regia e Guendouzi come mezzala destra, sul centrosinistra si muoverà Dele-Bashiru. Il nigeriano è uno dei giocatori di maggiore prospettiva dei biancocelesti, può crescere tanto sotto la guida di Maurizio Sarri e sarà una delle scommesse del Comandate, almeno fino a gennaio. Il tecnico toscano spera di recuperare Belahyane per la panchina a Como e a gara in corso potrà contare su Mati Vecino. In attacco sicuri di una maglia i due esterni Zaccagni e Cancellieri, con Isaksen che deve ancora riprendersi definitivamente dalla mononucleosi e difficilmente sarà a disposizione prima di settembre. Il ballottaggio è al centro del tridente, con Castellanos che nonostante le voci di mercato non si muoverà da Formello e parte in vantaggio rispetto a Dia, non brillantissimo in questo precampionato fino a oggi.