Lazio, battuta la Primavera 5-1 con doppietta di Muriqi. In gol anche Etienne Tare

Al posto della solita sgambata post partita, Simone Inzaghi oggi a Formello organizza un'amichevole con la Primavera per i giocatori non impiegati ieri sera a San Siro. Finisce 5-1 per la prima squadra, con le doppiette di Muriqi e Pereira e la rete di Armini. Per i baby, in gol il figlio del ds Tare, Etienne. Escalante, Caicedo e Akpa Akpro, tra gli elementi che non sono scesi in campo contro l'Inter, non si sono visti nel test in famiglia. Domani allenamento nel pomeriggio.