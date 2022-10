Lazio, buone notizie in vista del Midtjylland: Luis Alberto è tornato ad allenarsi in gruppo

vedi letture

Buone notizie per la Lazio, attesa giovedì dalla sfida di Europa League contro il Midtjylland. Luis Alberto, non al meglio domenica contro l'Atalanta e per questo lasciato in panchina, oggi è infatti tornato ad allenarsi con la squadra. Ciro Immobile, che ha svolto una seduta di terapia in palestra, è stato l'unico assente sul campo.