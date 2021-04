Lazio, già scattato il protocollo dopo la positività di Inzaghi. Ieri primo giro di tamponi

In casa Lazio, dopo la positività di Simone Inzaghi e famiglia, sono scattati protocolli e bolla (casa-Formello-casa) per i giocatori, in larga parte colpiti dal Covid in autunno. Ieri, rivela il Corriere dello Sport, primo giro di tamponi, che proseguiranno ogni 48 ore e anche domenica mattina a Verona (test rapido). Tutti i nazionali, compresi gli stranieri, dopo essere rientrati a Roma erano risultati negativi ai controlli. L’unico contatto tra Inzaghi e la squadra risale a martedì per la ripresa degli allenamenti.