Lazio, il recordman Radu ora aspetta la chiamata di Lotito: vuole rinnovare

Stefan Radu, celebrato ieri dalla squadra per il suo record di presenze in biancoceleste, aspetta ora la chiamata del club per il rinnovo contrattuale. Secondo Repubblica, il rumeno è pronto a mettere la firma sul rinnovo di un contratto che scade a giugno. Il difensore ha 34 anni e spera di poter continuare la sua avventura biancoceleste ancora per un po’.