Lazio, il riscatto di Cabral non è più obbligatorio: servivano 10 gare da almeno 45 minuti

Il futuro di Jovane Cabral non sarà alla Lazio. O almeno, non è scontato che sarà biancoceleste. Arrivato in prestito dallo Sporting, l'attaccante capoverdiano classe '98 non ha convinto Sarri, che lo ha utilizzato con il contaggio. Per trattenerlo a Roma, secondo gli accordi con la formazione di Lisbona, il club della capitale dovrebbe versare 8 milioni di euro.

Ma non c'è più l'obbligo. Secondo quanto riferito da A Bola, il riscatto di Cabral sarebbe infatti diventato obbligatorio se avesse giocato almeno 45 minuti in 10 partite. Missione non compiuta e che a questo punto non si potrà compiere. Finora, per la cronaca, il lusitano ha disputato due gare con la Lazio: 6 minuti in Europa League e 66 in campionato. Ciò non toglie, ovviamente, che la Lazio possa, almeno in linea teorica, discutere il riscatto.