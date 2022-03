Lazio, Immobile pronto a mettere la freccia su Silvio Piola. Gli manca un gol

vedi letture

Presenza numero 201 in Serie A per Ciro Immobile questa sera contro il Venezia. L'attuale capocannoniere del massimo campionato, già 20 reti in 23 partite, ha l'occasione stasera di diventare il laziale più prolifico in assoluto nel torneo, staccando definitivamente Silvio Piola. I due hanno realizzato 143 reti.