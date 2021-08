Lazio, l'aumento di capitale non blocca solo Pedro. In attesa anche Basic del Bordeaux

vedi letture

Non solo l'arrivo dalla Roma di Pedro è in stand-by per la Lazio in attesa dell'aumento di capitale da parte di Claudio Lotito, ma anche quello di Toma Basic, centrocampista croato classe '96 dal Bordeaux.

Una volta risolto questo problema la società capitolina formalizzerà un'offerta da 10 milioni per il giocatore