Lazio, l'ex Giordano: "Col Torino serve vincere, altrimenti Champions più lontana"

L'ex attaccante Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha presentato così la sfida in programma domani sera alle 20.45 all'Olimpico contro il Torino: “I granata hanno una difesa bella arcigna, due centrali forti nel gioco aereo. Biraghi ha portato esperienza. Ricci è un buonissimo giocatore al pari di Rovella, con Casadei farei attenzione non nella fase costruzione ma di inserimento alla Milinkovic.

E poi Lazaro - prosegue Giordano, come riportato da Torinogranata.it, ha grande corsa, Elmas ha tecnica e dinamicità e si può trovare in ogni parte del campo. Adams e Vlasic credo siano i giocatori migliori del Toro. Ma alla Lazio deve interessare poco, deve pensare a vincerla. Un mezzo passo falso potrebbe dire allontanare definitivamente il quarto posto”.

Lazio in calo nell'ultimo periodo, con 1 sola vittoria nelle ultime 5 giornate. Biancocelesti condizionati dagli infortuni, da una rosa non troppo l'unga e dal doppio impegno di campionato ed Europa League (dove sono giunti ai quarti di finale). Serve una vittoria, perché le altre concorrenti per un posto nelle coppe europee stanno marciando al meglio (ieri hanno vinto Bologna, Juventus e Roma, oggi la Fiorentina). Non sarà facile contro il Toro, decisamente più convincente nella seconda parte di stagione.