Lazio, la scelta del capitano scalda l'ambiente. Lotito risponde seccamente a Cataldi

Il Corriere della Sera nella sua edizione romana racconta un retroscena dopo la scelta della fascia di capitano che è stata affidata a Mattia Zaccagni. Alcuni giocatori della Lazio si sarebbero aspettati un passo indietro da parte dell'ala, incoronato da Baroni come il giocatore da prendere come riferimento per la prossima stagione.

Una situazione che non è piaciuta particolarmente a Danilo Cataldi, in odore di fascia da capitano e che ora potrebbe anche finire sul mercato. Anche perché c'è stato un intervento, da parte del presidente Lotito, che non ha certo aiutato a tenere basso il fuoco della polemica. Il numero uno avrebbe consigliato al centrocampista di prendere esempio da Akpa Akpro "che si impegna sempre senza mai rompere le scatole". Insomma, non proprio una dichiarazione da pompiere.

Questo è quanto scritto da Zaccagni sui social: "Essere Capitano è un privilegio, ma significa anche grande responsabilità. Mi impegnerò e daró tutto me stesso a tifosi, squadra e società per onorare questa fascia al massimo, dopotutto la eredito da un grande Capitano".