TMW Lazio, Zaccagni: "Vogliamo essere compatti in campo. Stiamo facendo un gran lavoro"

Intervenuto in zona mista dopo l’amichevole vinta contro il Burnley, l’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni ha analizzato così il momento della preparazione atletica in casa biancocelesti: “Abbiamo fatto bene, una buonissima gara dal punto di vista tecnico e tattico - ha esordito -. Siamo contenti. Che Lazio sta nascendo? Il nostro obiettivo primario è quello di essere compatti in campo, poi ripartire e fare male tramite il nostro gioco. Siamo contenti, stiamo facendo un gran lavoro durante la settimana e oggi si è visto”.

E ancora: “Vogliamo tenere la squadra sempre più corta, cercando di palleggiare il più possibile e trovare così la via del gol. Cancellieri? L’abbiamo visto tutti maturato, sia sotto il profilo caratteriale che tecnico in campo, siamo contenti di lui”.

Sul rigore: “Volevo provare ad alzarlo centrale, non è andata. Va bene lo stesso, rimane alle spalle”.