Lazio, Lazzari: "Prestazione da applausi. Felice di aver aiutato la squadra"

Ai microfoni di Lazio Style Radio, l'esterno biancoceleste, Manuel Lazzari, vero protagonista nel derby vinto per 3-0 contro la Roma, ha commentato la sua prestazione e quella dei suoi compagni: "Il derby non è una partita come le altre, sapevamo che dovevamo dare il 110% e la Roma non è riuscita a fare quello che voleva. La prestazione della squadra è stata da applausi. Sapevamo di affrontare due grande esterni, avevo Spinazzola che è molto difficile da saltare. L'unico modo era attaccare gli spazi e lì abbiamo risolto la partita, grazie ai nostri movimenti e a quelli degli attaccanti. Sono veramente felice di aver dato una grande mano alla squadra, il merito della mia prestazione è dei miei compagni che sfruttano al meglio le mie qualità. Siamo sempre stati aggressivi e abbiamo vinto in questo modo la partita".