Lazio, Luis Alberto: "Stiamo crescendo, Sarri mi dice di giocare come so e non pensare ad altro"

Primi tre punti in Europa League per la Lazio che batte la Lokomotiv Mosca per 2-0. A fine partita è Luis Alberto, ai microfoni di Sky Sport, a parlare del match contro la squadra russa: "Oggi abbiamo sbagliato tanto, speriamo che domenica entri qualche pallone in più. L’importante è che la squadra sta migliorando, riusciamo a trovare più spazi. Sarri? Lo sa che io voglio giocare, più gioco e meglio sto. Quando esco mi arrabbio sempre, penso sia normale. Preferisco stare sempre in campo, significa che ho voglia di aiutare la squadra", le sue parole.

Ha mai sentito Luis Enrique in questi mesi?

“Non mi ha chiamato mai, penso che quello sia un capitolo chiuso. E’ difficile e penso che non mi consideri, è una sua decisione”

Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno?

“E’ cambiato un po’ il sistema di gioco e i movimenti. Il mister mi ha detto di giocare come so e di non pensare ad altro. Adesso devo difendere meno”

Ha mai pensato a un ruolo da playmaker davanti alla difesa?

“Io ho sempre detto che posso giocare dappertutto. Penso di sì, sono a disposizione del mister, mi piace giocare”