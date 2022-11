Lazio, Maximiano torna sull'esordio da incubo: "Non mi era mai successo. Ma tutto fa crescere"

Finito ai margini delle scelte di Sarri dopo l'esordio da incubo col Bologna - espulso dopo 6 minuti di gioco - Luis Maximiano aspetta una nuova occasione con la Lazio: "Come calciatori - dice ai canali ufficiali biancocelesti - bisogna sempre farsi trovare pronti, non sappiamo mai quando arriva il nostro momento. Questo tipo di cose possono succedere, sono giovane ma non mi era mai successa una cosa così. Però tutto fa crescere".

Che gruppo è quello che hai trovato alla Lazio? "Nel calcio contano tanto le vittorie, per noi ancora di più perché avere fiducia ti porta in alto. È un gruppo dove si sta bene, facciamo tutti i giorni quello che il mister ci chiede: c'è ancora tanta stagione per noi per poter giocare, siamo tutti contenti dei risultati ottenuti finora".

Che tipo di campionato è la Serie A rispetto alla Liga? "Molto competitivo, non si possono lasciare punti per strada. Mi ha sorpreso, ci sono 7-8 squadre in posizioni altissime di classifica e ogni giornata cercano di vincere. Se lasci per strada dei punti finisci dietro".

E che tifo hai trovato a Roma?

"È un tifo molto passionale, il calcio qui si vive con grande intensità. È una cosa meravigliosa e il derby è stato un'esperienza molto bella".

Te l'aspettavi così caliente?

"Sì, me lo aspettavo più o meno così".

Andare sotto la Nord da vincitore com'è?

"Bellissimo, tutti insieme siamo più forti".