Lazio, non scalda l'ipotesi di un ritorno di Candreva. Lascerà la Salernitana

Antonio Candreva lascerà la Salernitana. A fare il punto, la redazione de 'Lalaziosiamonoi.it': nonostante abbia ancora un anno di contratto con il club del presidente Iervolino, le cifre che percepisce sono insostenibili per la Serie B e per questo motivo in estate lascerà la società campana.

Già a gennaio era spuntata l'ipotesi di un suo ritorno alla Lazio e adesso il suo nome è di nuovo rimbalzato in ottica biancoceleste visto che l'esterno d'attacco classe '87 - si legge - si è proposto al club laziale per la prossima stagione. Una ipotesi che non scalda la Lazio perché la società capitolina ha intenzione di ringiovanire il più possibile la rosa e Candreva non sembra rientrare nei piani futuri della formazione di Tudor.