Lazio, Reina: "Quando la gente diceva che il Bayern era in difficoltà mi veniva da ridere"

l portiere della Lazio Pepe Reina ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il ko con il Bayern Monaco: "Non siamo stati la solita squadra brillante e corretta tecnicamente, iniziando da me. Sono io il primo a impostare l’azione e non l’ho fatto come altre volte. Dobbiamo rialzarci subito e fare bene in campionato. L’obiettivo è arrivare nei primi 4. Errori come questi contro una squadra così li paghi. In campionato veniamo da un buon momento e dobbiamo riprendere da lì. Quando la gente diceva che il Bayern era in difficoltà ci veniva da ridere. Nel DNA hanno queste partite e con tutte le loro assenze era difficile, poi gli abbiamo dato una mano noi. Dobbiamo lavorare e voltare pagina, soffrire stasera ma sabato abbiamo una partita importante a Bologna".