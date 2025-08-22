Lazio, nuovo patto Sarri-Lotito: fiducia rinsaldata, il tecnico avrà carta bianca a gennaio

Dal blocco del mercato, alquanto inaspettato, alla nuova alleanza per il bene della Lazio. Il Corriere dello Sport di questa mattina racconta l'evoluzione del rapporto tra il presidente Claudio Lotito e mister Maurizio Sarri. La fiducia - si legge - è stata rinsaldata, i due sono stati a cena di recente a Formello e insieme guardano già a gennaio, con la speranza di poter alzare il livello della rosa.

Il tecnico biancoceleste avrà carta bianca

Dalle cessioni agli acquisti, deciderà Sarri chi partirà e avrà anche l'ultima parola su chi arriverà. Questo è il nuovo accordo tra le parti, anche se è ancora presto per capire quanto si potrà spendere e cosa si potrà effettivamente fare in sede di trattative. Ogni mossa resta condizionata infatti alla revisione dei conti che avverrà il 30 settembre, data cruciale per capire il futuro della Lazio.

La lettera aperta di Claudio Lotito ai tifosi

"Cari tifosi, al termine della campagna abbonamenti desidero rivolgermi a tutti voi, alla grande famiglia biancoceleste, con profondo affetto. Oltre 29.000 di voi hanno scelto di esserci, di rinnovare la vostra fiducia e di confermare ancora una volta quanto forte sia il legame con la nostra Lazio. È un risultato tra i più importanti degli ultimi vent’anni, che assume ancora più valore se pensiamo al clima complesso che ha accompagnato questa fase. Accanto a chi si fa sentire, c’è un tifo silenzioso che non appare sotto i riflettori ma che rappresenta una parte essenziale della nostra famiglia: il vostro abbraccio discreto, il vostro sostegno quotidiano, sono la linfa che ci spinge a guardare avanti con determinazione. Un grazie speciale va a tutti coloro che hanno seguito la squadra attraverso la nostra Media Company: oltre 300.000 connessioni nel precampionato sono la prova di una comunità viva, appassionata, sempre presente, in ogni angolo e in ogni momento. Questa vicinanza ci rende orgogliosi e ci dà la certezza di camminare insieme su una strada di crescita e condivisione. Oggi parlo a nome non solo mio, ma di tutta la Lazio: dei collaboratori che, spesso lontani dai riflettori, lavorano ogni giorno con passione e dedizione per rendere possibile ogni nostra attività; del Direttore Sportivo, del mister Maurizio Sarri e del suo staff tecnico, dei calciatori – dal primo all’ultimo – che si preparano con serietà per onorare la maglia. Tutti insieme vogliamo dirvi grazie, perché senza il vostro sostegno e senza il lavoro silenzioso di questo grande gruppo dietro la squadra, nulla sarebbe possibile. Adesso ci aspetta una nuova stagione: la vivremo uniti, con la stessa passione che ci accompagna da sempre. Io vi ringrazio, uno a uno, perché senza di voi la Lazio non sarebbe ciò che è. Con affetto e sempre Forza Lazio".