Lazio, Sergio Rico in pole per il post-Strakosha. Ma il club proverà a rinnovare con l'albanese

vedi letture

La Lazio potrebbe perdere Thomas Strakosha a zero la prossima estate, essendo il portiere albanese in scadenza di contratto. Tuttavia, con i problemi con l'indice di liquidità, sarebbe delittuoso perderlo senza incassare nulla. Pertanto, secondo La Gazzetta dello Sport, il club cercherà di convincerlo a rinnovare anche se dovesse arrivare Sergio Rico, l'indiziato numero uno per la porta dell'anno prossimo. Proprietà PSG ma in prestito al Maiorca, l'estremo difensore spagnolo - amico di Luis Alberto - potrebbe arrivare in prestito visto che il Paris Saint-Germain tra i pali è ben coperto.