Le pagelle del Cagliari - Joao Pedro prova ad inventare, Simeone spreca. Cragno super

Genoa - Cagliari 1-0: 10' Destro (G)

Cragno 6,5 - Se il risultato resta in bilico fino a pochi minuti dal termine è anche grazie alle parate del portiere dei sardi: nel finale si supera su Pjaca, poi rimane in piedi sul pallonetto di Pandev.

Zappa 6 - Tanta corsa, parecchie accelerazioni e un bel po’ di sacrificio. Affonda sempre dando anche una mano ai centrocampisti, ci prova fino alla fine. Lo spirito non manca.

Godin 5,5 - Non ha moltissimo lavoro da svolgere, ma sul gol di Destro ha qualche colpa: lascia troppa libertà al numero 23, il gol pesa parecchio visto il risultato finale.

Ceppitelli 6 - Qualche sbavatura in meno rispetto al compagno di reparto, si rende pericoloso nel primo tempo con un gran colpo di testa.

Lykogiannis 5,5 - Troppe leggerezze. Lascia spazio agli avversari e soffre tremendamente le accelerazioni da parte di Zappacosta. Impreciso anche sui suggerimenti alle spalle dei difensori.

Nandez 6 - Ci mette un bel po’ di carattere e prova ad inserirsi per creare superiorità in area di rigore: la specialità della casa non viene però sfruttata dai compagni, viene servito pochissimo.

Marin 5,5 - Sporca un bel po’ di palloni, ma nel finale lascia troppo spazio ai padroni di casa. Non è il momento migliore e si vede, soffre la situazione che sta vivendo tutta la squadra.

Duncan 6 - Tanta densità e tanti movimenti, ma deve adattarsi. Meglio rispetto l’ultima uscita, partita ordinata senza mai strafare.(Dal 70’ Sottil 6 - In casa Cagliari è l'unico che prova sempre a saltare l'uomo e a creare pericoli, ma anche stavolta Di Francesco lo tiene in panchina).

Joao Pedro 6 - Quando gioca sulla trequarti è un altro giocatore. Si vede poco in alcune situazioni, ma poi serve palloni anche allo scadere: al bacio la palla dietro le linee per Cerri.

Nainggolan 6 - Nella posizione tra le linee diventa sempre pericoloso. Ci prova in un paio di occasioni, mette in campo il solito impegno. Lucido nelle scelte, ma c’è ancora molta strada da fare. (Dall’85’ Pereiro s.v.).

Simeone 5 - Tre mesi senza segnare. Il Cholito si sbatte e scalcia anche in questa sfida, ma nel momento migliore si fa ipnotizzare da Perin. Esce sconsolato, i gol mancano come il pane. (Dal 70’ Cerri 5 - Un paio di errori incredibili, ma la palla gol non sfruttata nel finale pesa troppo).

Eusebio Di Francesco 5 - Poche alternative e sette sconfitte consecutive. Troppe per una squadra che ha qualità, deve trovare subito la svolta contro il Sassuolo. Il 4-3-2-1 non rende giustizia alle caratteristiche di questa squadra: lasciare Sottil fuori è un mezzo delitto.