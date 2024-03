Le pagelle del Napoli - Non basta il solito super-Kvara. Zielinski senz'anima, Osi non punge

Risultato finale: Napoli-Torino 1-1

Meret 6,5 - La parata su Zapata nel primo tempo vale quanto un gol perché il tiro è angolato e vede la palla sbucare all'ultimo. Quasi quasi prende anche la rovesciata di Sanabria da zero metri, ma più di quello non può fare.

Di Lorenzo 6 - La solita prestazione alla Di Lorenzo: sempre presente nelle combinazioni in avanti e abbastanza preciso anche in fase difensivo. Qualche piccolo errore di misura nella costruzione, ma nulla di grave.

Ostigard 7 - Semplicemente inappuntabile nella marcatura su Zapata. Non gli concede un centimetro e si fa trovare sempre al posto giusto al momento giusto, dominando anche sulle palle alte. Calzona lo rilancia dall'inizio e lui ripaga la sua scelta.

Juan Jesus 6,5 - Confermato titolare, fornisce un'altra prestazione di grande solidità. Arriva sempre prima degli attaccanti sui tanti palloni in verticale del Torino.

Mario Rui 6,5 - L'ennesima dimostrazione che quando c'è lui la catena di sinistra funziona meglio. Da lì nasce il gol dell'1-0, sul quale mette a referto l'assist, al bacio, precisissimo. Dal 79' Olivera s.v.

Anguissa 6 - Ha il fisico per reggere i tanti scontri di corpo classici delle partite col Torino. Tiene botta e si butta anche in area per dare una traccia in più nello sviluppo finale.

Lobotka 5,5 - Dopo la gran prova con la Juventus, oggi per un tempo è più in difficoltà contro la pressione feroce del Torino che lo inducono due volte in pochi minuti a errori di superficialità. Poi rinsavisce e torna il solito equilibratore e recupera-palloni. Dal 93' Lindstrom s.v.

Zielinski 5 - "L'anima vola, le basta solo un po' d'aria nuova", canta Elisa. E l'impressione è che finché non cambierà aria e vestirà la maglia dell'Inter vedremo soltanto una controfigura del centrocampista totale che si è fatto apprezzare negli ultimi otto anni in azzurro. Ora che è al passo d'addio, purtroppo per il Napoli, si limita al compitino. Dal 68' Traoré 6 - In poco più di venti minuti fa più del suo predecessore, in termini di dribbling e pure di tiri in porta.

Politano 6,5 - Veste i panni dell'assist-man per Kvaratskhelia, regalandogli due palloni d'oro nel primo tempo. Sicuramente tra i più ispirati, fa battere le mani a Calzona con i soliti ripiegamenti generosi. Dal 69' Raspadori 6 - Entra subito nel vivo della manovra, combina coi compagni e tenta anche la giocata personale, senza però trovare quella vincente.

Osimhen 5,5 - Il duello con Buongiorno è il più bello della partita. A volte lo vince lui, altre volte il difensore che gli resta sempre addosso. Si sapeva che sarebbe stata una serata complicata e così è stato. Stavolta non punge.

Kvaratskhelia 7,5 - Il giorno in cui riuscirà a finalizzare con cinismo dall'interno dell’area piccola parleremo di lui come uno dei migliori calciatori al mond. Gli manca solo quest'ultimo step e lo dimostra il gol mangiato in apertura. Non che poi non segni, perché poi nel tabellino ci entra eccome con una rete neanche banale, al volo, su suggerimento di Mario Rui. E nel finale è lui a caricarsi la squadra sulle spalle, diventando praticamente uomo-ovunque. Ancora il migliore.

Francesco Calzona 6,5 - Fallisce la terza vittoria consecutiva, ma resta ancora imbattuto. E, soprattutto, la sua mano ormai si vede tutta. Il Napoli con coraggio prova a costruire dal basso anche contro il Torino, va in pressing, sfiora il gol più volte ma sbatte su Milinkovic-Savic e ai punti avrebbe meritato sicuramente di più.