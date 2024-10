Le pagelle del Torino - Coco in giornata no, Vlasic non brilla. Sanabria alla Zapata

Risultato finale: Cagliari-Torino 3-2



Milinkovic-Savic 6 - Subisce tre reti nel pomeriggio di Cagliari, si fa sorprendere dalla punizione di Viola ma il movimento di Luvumbo lo disorienta. Grande parata su Viola in avvio di ripresa, non può nulla su Palomino e Coco.

Walukiewicz 5,5 - Al posto giusto al momento giusto, fino al gol del pareggio del Cagliari. Sorpreso da Palomino nel finale, gli passa davanti e deposita in rete su azione di corner.

Coco 4,5 - Farà discutere il calcio di punizione dal quale nasce il gol di Viola, il fallo lo subisce e non lo commette il centrale granata. Si prende subito un giallo, in giornata no e l'autogol ne è la conferma.

Masina 6 - Usa il mestiere nel contenere Piccoli, sempre un cliente abbastanza scomodo l'attaccante del Cagliari quando protegge spalle alla porta. Gioca comunque una buona partita.

Lazaro 6,5 - Sale a quota tre assist in questo campionato, ed è appena cominciato. Il laterale ex Inter disegna dalla bandierina per il colpo di testa vincente di Sanabria sul finire di primo tempo. Sempre velenosi i suoi traversoni. Dal 83' Dembele sv.

Ricci 6,5 - Le voci di mercato sicuramente non lo stanno distraendo, chioma al vento e sempre a testa alta nel gestire il palleggio del Torino. Elegante, ma quando serve sa anche essere ruvido.

Linetty 7 - Non segnava da quasi due anni, aspettava la fascia di capitano per ritrovare la grande gioia. Una sassata dalla distanza che rompe la parità, a tutto campo fino allo sfinimento. Dal 76' Gineitis sv.

Vlasic 5 - Una nota stonata per Vanoli, gioca per provare a fare da collante tra centrocampo e attacco ma non brilla. Prova anche due conclusioni, entrambe strozzate. Non è nella miglior versione. Dal 83' Karamoh sv.

Vojvoda 6 - Prova di equilibrio per il laterale di Vanoli, spinge e ripiega per dare una mano alla fase difensiva. Prestazione di buon livello, pochi gli errori e tanta corsa a sinistra.

Adams 6 - Comincia discretamente bene, ma cala alla distanza. Non riesce a rendersi pericoloso nel confronto con Luperto, nel finale prova la giocata del pareggio ma un super Scuffet gli nega la gioia del gol.

Sanabria 6,5 - Deve sostituire Zapata e segna un gol alla Zapata, nell'unica vera occasione che gli capita riesce e capitalizzare al massimo con una grande girata di testa, specialità del colombiano.

Paolo Vanoli 6 - Esce sconfitto nel confronto contro il Cagliari, le assenze pesano ma gli errori difensivi e una giornata non di grazia per Coco rovinano i piani. Ci prova fino alla fine con voglia e qualità, ci si mette anche Scuffet. Segnali positivi nonostante il risultato.