Le pagelle del Torino - Sanabria e Miranchuk non incidono mai. Si salvano Buongiorno e Vlasic

Risultato finale: Torino-Spezia 0-1

Milinkovic-Savic 5 - Intuisce la direzione del pallone in occasione del rigore di Nzola, ma non basta. Per il resto un paio di buoni interventi.

Djidji 5 - Apre la porta allo Spezia con la deviazione da cui nasce il rigore. Poco altro per tutto il resto del match.

Schuurs 5 - Sottotono. Esce quando Juric decide di dare una sterzata al pomeriggio granata. Dal 46' Rodriguez - Con la sua esperienza e la capacità di spingersi in avanti dovrebbe dare maggiore verve alla manovra, ma anche lui fa molta fatica.

Buongiorno 6 - Primo tempo da centrale di sinistra del tridente difensivo. Con l'ingresso di Rodriguez passa al centro e migliora in termini di prestazione personale.

Singo 5 - Addormentato. Incide davvero poco sulla partita. Reca ha vita abbastanza semplice. Dall'82' Seck sv.

Lukic 4,5 - Non entra mai in partita. E si fa male Dal 46' Linetty - Ha un buon impatto sulla dinamicità del centrocampo granata, ma l'andamento generale del match dei granata non sembra poter essere sovvertito.

Ricci 5 - Il pressig alto dello Spezia non lo aiuta a ragionare come al solito. Soffre per tutto il match

Vojvoda 5 - Unico volto nuovo fra i titolari rispetto al successo di coppa contro il Milan. Holm si dimostra un avversario tosto e spesso lo mette in seria difficoltà soprattutto sul piano atletico.

Miranchuk 4,5 - A corrente alternata. Fa poche cose e spesso le fa male. Dal 68' Radonjic 6 - Un paio di spunti interessanti.

Vlasic 6 - Dei due trequartisti è senza dubbio il più in forma. E il più pronto a dare una mano in ripiegamento al resto della squadra. Nel buio granata nettamente il migliore.

Sanabria 5 - Primo tempo solitario, senza palloni giocabili da compagni né giocate personali. La ripresa sinceramente migliora di poco. Dal 68' Karamoh 5,5 - Qualche pallone a disposizione, ma come il collega che lo ha preceduto incisività pari a zero.

Ivan Juric 5 - Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia il suo Torino avrebbe l'occasione giusta per fare bottino pieno anche in campionato, ma si capisce fin da subito che il pomeriggio dei granata non è dei migliori. La squadra dovrebbe fare la partita, ma l'organizzazione dello Spezia rende ogni spunto dei padroni di casa inefficace. Lukic è inesistente, Vojvoda perde ogni duello con Holm e Sanabria non riesce mai ad incidere. Si salvano solo Buongiorno e Vlasic. Un netto passo indietro rispetto alla coppa.