Le pagelle del Torino - Sanabria entra e segna subito, Buongiorno un muro

Risultato finale: Napoli-Torino 1-1

Milinkovic-Savic 6.5 - Nel primo tempo blinda la porta con due grandi interventi su Kvaratskhelia. Prima si esalta sulla conclusione ravvicinata poi dice di no ad un colpo di testa angolassimo. Nella ripresa, con un intervento non stilisticamente perfetto, nega la gioia ad Osimhen.

Djidji 5 - Si fa sorprendere dal movimento di Kvaratskhelia che gli gira alle spalle e realizza il momentaneo vantaggio del Napoli. Dal 77’ Sazonov sv.

Buongiorno 6.5 - E’ l’ombra di Osimhen, non gli lascia un centimetro per muoversi e nell’unica occasione lo mette giù giocandosi il jolly dell’ammonizione.

Masina 6.5 - Prosegue il suo buon momento di forma. Attento nella marcatura degli avversari che trasmettono fiducia ai compagni di reparto.

Bellanova 5.5 - Meno vivace rispetto alle ultime uscite. Non riesce a sfondare in fase offensiva e lascia troppo spazio sul cross di Mario Rui in occasione del momentaneo 1-0. Dall’87 Lazaro sv.

Gineitis 6 - Nel primo tempo si limita a fare, e bene, la fase difensiva. Nella ripresa aumenta il suo raggio d’azione ma finisce per far perdere le distante al Torino.

Linetty 5.5 - Tanto bravo a mordere le caviglie avversarie in pressione quanto scellerato nel passaggio orizzontale che rischia di regalare il vantaggio al Napoli. Dall’88 Vojvoda sv.

Rodriguez 6 - Spinge poco da quel lato me contiene, come può, prima le avanzate di Politano e poi quelle di Raspadori.

Vlasic 5 - Danza molto tra le linee ma non riesce mai a trovare la giocata. Da un suo dribbling sbagliato nasce la ripartenza che porta al gol degli avversari.

Pellegri 5.5 - Si muove tanto ma finisce sempre per sbattere sui difensori avversari. Dal 64’ Sanabria 7 - Al primo pallone toccato realizza il gol del pareggio con una rovesciata sotto porta che non lascia scampo a Meret

Zapata 6 - Fino al gol di Sanabria, è lui a creare l’occasione più grande del Toro con una gran conclusione dal limite.

MATTEO PARO (vice di Ivan Juric) 6.5 - Dopo aver subito il gol dello svantaggio i suoi hanno reagito subito trovando il pareggio con la gran sforbiciata di Sanabria. Un punto che per la classifica, probabilmente, serve a poco ma che può dar morale alla squadra granata.