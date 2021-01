Le pagelle dell'Atalanta - Zapata devastante, Freuler inventa. Primo gol per Pessina

Atalanta - Sassuolo 5-1

Marcatori: 12', 50' Zapata (A), 46' Pessina (A), 57' Gosens (A), 68' Muriel (A), 75' Chiriches (S)

Gollini 6 - Quando le cose vanno male si sente: qualche urlo qua e là e la situazione rientra nei ranghi. Se va male tanto ci mette lui la mano.

Djimsiti 6,5 - Un paio di palloni in profondità che spaccano in due la linea alta del Sassuolo. Nel finale sfiora anche il gol in rovesciata. (Dal 76’ Depaoli 6 - Buon ingresso in campo, entra col risultato già in cassaforte).

Romero 7 - Lo stile non fa parte del suo repertorio, ma poco importa. Gestisce la difesa e allontana qualsiasi pericolo, partita sontuosa da parte dell'argentino.

Palomino 6,5 - Il più propositivo della linea difensiva. Qualche sbavatura soprattutto quando deve impostare, ma mette dietro la linea un paio di palloni interessanti. Da due passi sfiora anche la rete.

Hateboer 6 - Affonda spesso sulla corsia di competenza, prova anche a segnare. Concede qualcosa, ma è difficile trovare insufficienze in un pomeriggio simile.

De Roon 6,5 - Col compagno di merende tira su una diga invalicabile. Sporca tantissimi palloni, non si ferma praticamente mai.

Freuler 7,5 - Tanti applausi e parecchie giocate, ma l’azione più bella è quella del gol del 3-0: assist di tacco, tutti in piedi. Sipario.

Gosens 8 - È la sua partita, lo fa vedere con un paio di chiusure nel primo tempo. Sulla sinistra non molla mai, trova anche il gol del 4-0. (Dal 76’ Ruggeri 6 - Gasperini lo manda in campo per mettere un po’ di minuti nelle gambe).

Pessina 7,5 - Mezzo voto in meno per la palla di Djimsiti non sfruttata. Poi si fa perdonare con un gran bel gol che spalanca la strada ai nerazzurri. (Dal 62’ Malinovskyi 6 - Tra le linee si muove bene, entra e gestisce senza troppo affanno).

Ilicic 7 - Primo pallone giocato, prima invenzione. Vuole il gol a tutti i costi, la fortuna però non è dalla sua parte. Geniale l’assist per il gol di Pessina. (Dal 62’ Muriel 7 - Ancora un gol, ancora una volta da subentrato. Quando entra dalla panchina è devastante).

Zapata 8,5 - Partita praticamente devastante. La difesa del Sassuolo non lo tiene mai, segna due gol e spacca in due la partita. Il palo sgonfia la tripletta, il pallone resta in campo. (Dall’84’ Miranchuk s.v.).

Gian Piero Gasperini 7 - Non vuole snaturare la squadra e aggredisce alto il Sassuolo. Il risultato gli dà ancora ragione, l’Atalanta domina. Ancora una volta.