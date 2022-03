Le pagelle dell'Empoli - Zurkowski intenso, Luperto fa un figurone. Pinamonti ingabbiato

Risultato finale: Milan-Empoli 1-0

Vicario 6 - Gran riflesso su Florenzi, resta immobile sul colpo di biliardo di Kalulu. Respinge lateralmente l'incornata di Giroud. A dirla tutta il Milan non lo impegna più di tanto.

Fiamozzi 5,5 - Preferito inizialmente a Stojanovic, per stare più bloccato. Quando Leao cambia passo lo porta a spasso, limita i danni. Dal 63' Stojanovic 6 - Più ala che terzino, solo Leao dribbla più di lui in Serie A. Partecipa all'assalto finale.

Romagnoli 6 - Cresciuto nel settore giovanile rossonero, torna da capitano e ha il suo bel daffare con la marcatura di Giroud al quale non concede quasi niente.

Luperto 6,5 - Sul campo dove ha esordito con la maglia del Napoli, non gli tremano le gambe. Ripulisce l'area sui cross, fa valere il senso della posizione. Maignan gli nega il pareggio.

Cacace 5,5 - Non ha nelle gambe la stessa spinta di Parisi e sembra ancora un po' indietro, si scioglie con il passare dei minuti chiudendo in crescendo. Dal 63' Parisi 6 - Lucido nelle giocate, gioca con la maturità di un veterano.

Zurkowski 6,5 - Intensità e dinamismo da centrocampista moderno. Si butta negli spazi ma non trova terreno fertile per i suoi inserimenti centrali.

Asllani 6 - Alla Scala del calcio come al campetto sotto casa? Non proprio, perchè si fa un po' condizionare dal contesto. Andreazzoli gli chiede più personalità.

Bandinelli 5,5 - Frana su Kessie, causando il calcio di punizione dal quale nasce il vantaggio rossonero. Era meglio temporeggiare perchè l'ivoriano era in zona protetta. Bravo a pescare Luperto. Dal 71' Benassi sv

Henderson 5,5 - Prova a duettare nello stretto con Bajrami ma la cifra tecnica è inferiore rispetto al coinquilino di trequarti. Si muove tanto, combina poco. Dal 63' Cutrone 5,5 - Dovrebbe aiutare Pinamonti, non riesce a dare peso all'attacco.

Bajrami 6 - Parte largo a destra con la precisa indicazione di dare una mano nei raddoppi perchè da quella parte c'è un Leao in stato di grazia. Sfiora il gol olimpico dalla bandierina, esce tenendosi la coscia. Dal 71' Di Francesco sv

Pinamonti 5,5 - Aria di derby, visto il suo storico. Sfortunata la deviazione in barriera che si trasforma in assist per il sinistro di Kalulu. Taglia alle spalle dei centrali ma si ritrova davanti un muro invalicabile. Calcia solo una volta in porta, mancando il bersaglio.

Aurelio Andreazzoli 6 - Sceglie due terzini più difensivi per arginare il gioco sulle fasce del Milan e nel primo tempo si abbassa un po' troppo senza riuscire a mettere la testa fuori dal guscio. Ritrova il suo Empoli nella ripresa e con i cambi tenta il tutto per tutto per strappare il pareggio. Non ci riesce ma gli resta l'orgoglio di essersela giocata alla pari con la prima della classe.