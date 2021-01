Le pagelle dell'Hellas - Kalinic delude, Zaccagni non brilla. Centrocampo in difficoltà

Roma-Hellas Verona 3-0

Marcatori: 20' Mancini, 22' Mkhitaryan, 29' Mayoral, 62' Colley

Silvestri 5,5 - La giocata difensiva di Ceccherini sul colpo di testa di Mancini lo trae in inganno, e a quel punto nulla può per opporsi. Mayoral disinnesca la sua uscita temeraria e apparecchia per Mkhitaryan, trafiggendolo qualche minuti più tardi dopo una respinta centrale.

Dawidowicz 5,5 - Fatica a trovare contromisure quando l'onda giallorossa monta sul suo lato: Spinazzola è uno stantuffo, lui non capitola ma qualcosa inevitabilmente concede. Serata non indimenticabile.

Gunter 5 - La voragine che si spalanca nella difesa gialloblù in occasione del raddoppio della Roma ha origine da un suo mancato intervento in zona centrale. Peccato, perché le premesse iniziali sembravano di tutt'altra foggia.

Ceccherini 5,5 - Meno propulsione e più attitudine difensiva: questa la riflessione che induce Juric a preferirlo inizialmente a Dimarco. Lui rientra dall'infortunio con carattere, che si rimesta a qualche disattenzione qua e là. Il velo (non voluto) sulla zuccata di Mancini mette fuori causa Silvestri.

Faraoni 5 - Poche, pochissime discese, anche perché l'esuberanza di Spinazzola gli impone di restare piuttosto abbottonato. Perdipiù rimedia un giallo al ventitreesimo, che condiziona inevitabilmente la sua partita. (Dal 57' Dimarco 6 - Quantomeno ci prova: mette un po' di brio).

Tameze 5 - Qualche buona giocata appena abbozzata, poi una spola affannosa tra i due fuochi del centrocampo giallorosso (Veretout e Villar). Alla distanza cala e non garantisce quell'impatto fisico che Juric pretende da lui invano.

Ilic 5 - I valori dell'avversario amplificano gli effetti dell'assenza di un vero interditore in mezzo al campo. Juric ne incensa le doti e ne ha ben donde, ma la fragilità nei duelli fisici è uno scotto che paga caro questa sera. (Dal 56' Bessa 6 - Buon ingresso: serve l'assist a Colley).

Lazovic 5 - Gli affondi sulla sinistra si concludono sistematicamente con un nulla di fatto. La connection quasi telepatica con Zaccagni, che fu una delle armi più taglienti lo scorso anno, questa sera non decolla.

Barak 5 - Leggero in marcatura su Mancini, che gli mangia in testa e sblocca il parziale. Pochissimi ricami sulla trequarti: spento e imbottigliato nel traffico, un po' come il resto dell'attacco.

Zaccagni 5,5 - Nel ciclone del primo tempo è forse l'unico che prova ad ispirare qualche giocata. Da soli, però, è tutto più difficile, e lui finisce per predicare nel deserto. (Dal 57' Colley 6,5 - Regala un'illusione: primo gol in A).

Kalinic 5 - Juric scioglie il dilemma Kalinic-Lasagna puntando forte sull'elemento rivalsa che pende a favore del croato. Una scommessa per non paga, perché l'ex giallorosso pare disorientato, isolato e mai pericoloso in zona gol. (Dal 46' Lasagna 5,5 - Tante attenuanti, ma lo si vede poco: solo nell'extra-time).

Ivan Juric 5 - Lo sguardo stranito a bordocampo è espressione fedele di un sentimento inevitabile questa sera: la squadra è irriconoscibile, soprattutto nel primo tempo. Poi reagisce, con carattere, ma è troppo tardi.