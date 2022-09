Le pagelle della Roma - Dybala è toda Joya, Pellegrini non riesce a sbloccarsi

vedi letture

EMPOLI-ROMA 1-2 - 17' Dybala, 43' Bandinelli, 71' Abraham

Rui Patricio 6 - Preso in controtempo da Bandinelli, ma sul suo colpo di testa da distanza ravvicinata c'era poco da fare. Reattivo sul centrocampista nella ripresa.

Mancini 6 - Spinge anche in avanti e da un suo traversone nasce la perla di Dybala. Sul pari di Bandinelli poteva essere piazzato meglio. Di mestiere nella ripresa evita a Satriano il 2-1.

Smalling 6 - Meno imponente del solito anche se nel complesso non sbaglia quasi nulla.

Ibanez 6.5 - Satriano si rivela tosto e gli va via in un'occasione, trovando il palo. Dall'altra parte azzecca anche lui un'incornata, sulla quale è Parisi a salvare sulla linea. Si procura il rigore per il possibile 1-3. Per il resto solita buona prova dove alterna la sua posizione di centrale ad esterno a coprire le sgroppate di Spinazzola.

Celik 6.5 - Le azioni dei due gol partono dalle sue iniziative dalla destra. Molto bene in fase di spinta e ha anche una grande palla gol nel primo tempo. Unico neo, non è irreprensibile in occasione del pari di Bandinelli, perdendolo in marcatura.

Cristante 6 - Sembrava che Mourinho dovesse concedergli un turno di riposo. Così non è stato e l'ex Atalanta, sebbene non preciso nel tessere la manovra è efficace in fase di rottura.

Matic 6.5 - Una sicurezza davanti la difesa. Sempre vincente nei contrasti, preciso anche in fase d'appoggio.

Spinazzola 6 - Tanta corsa, spesso nel vivo del gioco ma poco efficace in fase offensiva.

Dybala 7.5 - Parte con un palo dopo pochi minuti, si riscatta con uno splendido tiro a giro che finisce in rete. I pericoli giallorossi nascono sempre da sue intuizioni e infatti l'1-2 arriva da un suo geniale assist. È la luce della squadra. Dall'81' Bove sv.

Pellegrini 5 - L'anno scorso mise a referto 14 reti in tutte le competizioni, quest'anno fatica a sbloccarsi. Ha l'occasione su rigore, lo manda alle ortiche. Si rende protagonista di un numero d'alta scuola dopo mezz'ora di gioco, non finalizzato al meglio. Serata non certo indimenticabile.

Abraham 6 - Un tiro, un gol. Da un lato è lodevole la sua efficacia sottoporta, dall'altro viene da chiedersi come fosse possibile aspettare 71' prima di vederlo protagonista di un'azione offensiva. Dall'81' Belotti sv

Allenatore José Mourinho 6 - La sua Roma ha reagito bene dopo le due sconfitte consecutive. Soffre più del dovuto, si complica la vita e si affida alle giocate del suo uomo più di talento. Ma nel complesso merita.