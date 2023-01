Le pagelle dello Spezia - Nzola da tre punti, inarrestabile Holm. Bene Caldara e Nikolaou

vedi letture

Risultato finale: Torino-Spezia 0-1



Dragowski 6 - Si fa trovare pronto su una conclusione di Vlasic in avvio di secondo tempo, per il resto non corre grandi rischi visto che il Torino non calcia quasi mai in porta.

Amian 6 - Pienamente a suo agio da braccetto di destra invece che da esterno a tutta fascia, di contro ha un Vlasic non in grande giornata e riesce a limitare l'ex West Ham.

Caldara 6,5 - Ha rischiato solo in un'occasione, quando stende Sanabria al limite dell'area di rigore prendendosi il giallo. Per il resto non soffre l'attaccante granata, anzi lo disinnesca.

Nikolaou 7 - Svetta su tutti, questo pomeriggio nei duelli aerei è insuperabile. Prova di forza del centrale ex Empoli, non sbaglia nulla in fase difensiva anche nell'uno contro uno con Miranchuk. Peccato per il giallo finale che gli farà saltare il prossimo impegno.

Holm 7 - Una delle chiavi della formazione di Luca Gotti, lo svedese ara la corsia destra ed ogni azione offensiva nasce delle sue cavalcata. Calcia verso Milinkovic-Savic più spesso degli attaccanti. Dal 77' Ferrer sv.

Bourabia 6 - Equilibratore. Non ruba l'occhio in mezzo al campo, gioca la sua partita corretta e senza sbavature. Smista palloni per i compagni, sa quando alzare i giri del motore. Dal 77' Ekdal sv.

Ampadu 6,5 - Si da centrale difensivo che mediano, stesso apporto per il gallese. Bravo in fase di copertura, svetta sui palloni alti e quando c'è da impostare l'azione non si tira indietro.

Reca 6,5 - Come Holm, sa come diventare un fattore lungo la corsia mancina. Importante il suo apporto, da una sua conclusione arriva la respinta di mano di Djidji che porta al penalty di Nzola.

Agudelo 6 - L'anello di congiunzione tra centrocampo e attacco, galleggia nella trequarti campo alla ricerca della giocata giusta. Gli manca quella concretezza per rendersi decisivo. Dal 83' Zurkowski sv.

Nzola 7 - E' un grande stagione per il centravanti dello Spezia, ha voglia di rivalsa dopo l'ultima stagione. Lo dimostra in campo, sigla il rigore e poi crea diverse occasioni pericolose battagliando con i centrali avversari. Muscoli e gol.

Gyasi 6 - Ha solo un'occasione durante la partita, sfortunato quando colpisce la traversa nel secondo tempo. Dialoga poco con Nzola, però è temibile per la retroguardia granata. Dal 90' Moutinho sv.

Luca Gotti 7 - Bello ed efficace, questo lo Spezia di Gotti che raccoglie il quinto risultato utile consecutivo e seconda vittoria nelle ultime cinque. Pratico, piacevole davanti e roccioso in difesa. Non concede quasi nulla, quando affonda crea pericoli per la difesa del Torino. Vola a più nove dalla zona retrocessione.