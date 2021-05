Leao: "Gol al Benevento il più bello della carriera. Ora voglio un trofeo col Milan"

L'attaccante rossonero Rafael Leao ha vinto il premio Miglior gol del Milan in questa stagione in occasione della cerimonia per il Premio Gentleman 2020/2021. Un riconoscimento, quello per il portoghese, arrivato grazie alla rete del definitivo 0-2 in casa del Benevento a inizio gennaio. Questo il suo pensiero a Sportmediaset: "Penso sia stato il gol più bello della mia carriera, ma voglio farne altri più belli. Sogno per il futuro? Vincere un trofeo insieme al Milan".