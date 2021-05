Lega Serie A, in Assemblea scontro sulla proposta Sky per i diritti tv. Alle 21.30 si riprende

L'Assemblea della Lega Serie A va avanti: i club, riuniti dalle 15, non hanno infatti ancora trovato un accordo in merito alla proposta di Sky per il pacchetto 2 dei diritti tv, ossia quello che permette di trasmettere tre gare di Serie A ogni giornata (la sfida del sabato sera, l’anticipo della domenica alle 12.30 e il posticipo del lunedì sera) in co-esclusiva con DAZN.

Un tema che, come riporta il portale Calcio e Finanza, ha acceso uno scontro fra le varie società del massimo campionato italiano: "Le società sembravano aver trovato l’accordo per accettare la proposta della pay-tv di Comcast da 87,5 milioni in media a stagione soltanto nel caso in cui Sky facesse un passo indietro nei due contenziosi attualmente aperti con la Lega (per la sesta rata dei diritti tv 19/20 e l’assegnazione a Dazn dei diritti 21/24, su cui, quest’ultimo, si attende ancora la decisione del Tribunale di Milano), ma la pay-tv, per ora, non sembra aver confermato la volontà di fare passi indietro sui temi legali", si legge.

L'Assemblea, momentaneamente interrotta alle 18:45, riprenderà sempre oggi, a partire dalle 21.30.