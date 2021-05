Lewandowski: "Sogno la Scarpa d'Oro. Vincerla giocando in Germania è più difficile"

vedi letture

Robert Lewandowski sfida Cristiano Ronaldo. Ma anche Haaland e Messi. Il polacco del Bayern Monaco è in questo momento al vertice della classifica della Scarpa d’Oro: “Spero di segnare anche nelle due giornate finali della Bundesliga - racconta a Tuttosport - poi dovrò aspettare la fine degli altri campionati. Per chi gioca in Germania è più diffide perché si giocano quattro partite in meno. Proprio per questo sarei ancora più contento e orgoglioso di conquistare la mia prima Scarpa d’Oro”.



Boniek ha detto che lei in Italia segnerebbe molto, ma meno che in Germania.

”Sicuramente la Serie A è un campionato più tattico e difensivo. Ma è difficile segnare tanto in Italia quanto in Germania, Spagna o Inghilterra”.