Lipsia-Liverpool 0-2, le leggerezze tedesche fanno volare i Reds: gli highlights

vedi letture

Meno rotondo ma non meno importante il successo raccolto dal Liverpool nella seconda gara di andata degli ottavi di Champions League: il successo lo regalano Salah e Mané, ma i gol arrivano per due gravi disattenzioni della difesa tedesca, che fanno infuriare Julian Nagelsmann e rischiano di compromettere il cammino dei teutonici in questa fase finale di Champions. Staremo a vedere come finirà ad Anfield, ma di certo quella che il Lipsia dovrà fare sarà una vera e propria impresa dopo il ko di ieri a Budapest. Di seguito gli highlights della sfida: