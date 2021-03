live Bologna, Mihajlovic: "Era una partita da zero a zero"

vedi letture

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic commenterà la sfida della Sardegna Arena, persa di misura dai felsinei contro il Cagliari grazie al gol decisivo di Rugani.

22.52 – Inizia la conferenza stampa di Mihajlovic.

Un Bologna ordinato, ma poco pungente.

""Era una partita da pareggio, hanno fatto gol nell'unico modo in cui potevano far gol, ovvero su cross. Siamo stati troppo poco cattivi, era una partita da 0-0. Non hanno vinto loro, abbiamo perso noi. C'era poca fame, poca cattiveria. Mi aspettavo molto di più dagli attaccanti. È la stessa partita di Genova: costruisci bene, ma non siamo mai riusciti ad andare vicini al gol. Là hai perso 2-0, qui 1-0 senza subire nulla ma senza creare nulla".

Passo indietro per Barrow.

"Se una volta facciamo un passo avanti e uno indietro... Barrow deve giocar là: qua si guardano solo i risultati, non solo lui ha fatto un passo indietro. Tutta la squadra lo ha fatto. Serve più fame e rischiare di più, siamo rimasti a giochicchiare senza essere pericolosi".

Le è piaciuto Antov?

"Sì, ha fatto quello che doveva fare. È stato poco impegnato, quello che ha fatto lo ha fatto bene tranne sul gol, perché doveva essere lui su Rugani".

Ha rivisto il tocco di mano su Nandez?

"Non ricordo una decisione del Var a nostro favore da inizio campionato, fosse successo dall'altra parte sarebbe stato rigore ed espulsione. Sono sempre le solite storie, c'è poco da dire".

22.57 – Termina la conferenza stampa.