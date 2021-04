live Hellas, Paro: "Lazio veramente forte, ma noi abbiamo fatto una gara di alto livello"

17.00 - Il gol in pieno recupero di Milinkovic-Savic condanna l'Hellas Verona alla sconfitta contro la Lazio. Il vice-allenatore degli scaligeri Matteo Paro, oggi in panchina al posto dello squalificato Juric, è atteso a breve nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita. Vi proponiamo di seguito, con una diretta scritta, tutte le sue dichiarazioni.

Il primo tempo è stato equilibrato. Cosa vi è mancato nella ripresa?

"Sapevamo di affrontare una squadra che gioca tanto col portiere, quindi abbiamo deciso di aspettarlo, di giocare sulle seconde palle e sulla ripartenza. Ma noi è mai facile contro una squadra così attenta. Nel primo tempo abbiamo avuto situazioni in cui potevamo ripartire meglio, ci è mancata un po' di qualità, ma penso che la squadra abbia fatto una bella partita contro una squadra forte, che può farti gol in molti modi e che concede pochissimo".

Barak è sembrato sacrificato.

"Quando giochi contro queste squadre devono lavorare tutti. Lui ha lavorato bene con Radu, che mette trenta cross a partita".

Cosa è successo sul gol?

"Radu ha messo una palla in mezzo e Milinkovic ha saltato. Magnani ha saltato in alto, Milinkovic ancora di più e abbiamo preso gol. Per vincere queste partite, contro queste squadre che lottano per la Champions e che hanno giocatori veramente forti dovevamo sfruttare meglio le ripartenze. Il gol in qualche modo lo possono trovare, per cui dispiace averlo preso al novantesimo, ma i ragazzi hanno fatto una partita di alto livello".

Sturaro ha giocato a uomo su Luis Alberto.

"Se lo lasci giocare trova le punte e va al tiro, per cui abbiamo deciso di marcarlo stretto. Credo che Stefano abbia fatto un bel lavoro, si sta allenando bene e sta crescendo".

