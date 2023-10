live Monza, Palladino: "Nel finale arrabbiati perché sono spariti i palloni..."

15.20 - Dopo José Mourinho anche Raffaele Palladino commenta la partita dell'Olimpico tra Roma e Monza, vinta dai giallorossi. Queste le sue parole:

Non ha voluto parlare dell’arbitraggio: l’espulsione di D’Ambrosio ha condizionato la gara?

“Non parlo mai degli arbitri, quello che chiedo ai difensori è quello, cioè accorciare e andare incontro alla palla. D’Ambrosio credo abbia fatto un intervento pulito non sono arrabbiato con lui. Sono orgoglioso dei ragazzi, abbiamo fatto una grande partita nel primo tempo, siamo stati solidi contro una squadra forte e un ambiente che ha spinto tanto la squadra. In 10 contro 11 per più di 50’ abbiamo giocato con personalità e coraggio, ci siamo difesi molto bene e abbiamo sfruttato le occasioni di ripartenza. Peccato perché il calcio è anche questo, usciamo con l’amaro in bocca ma la partita ci farà crescere tanto”.

Quanto crescete dopo questa gara?

“Tanto, possiamo giocarcela con tutti. Siamo una squadra che si difende bene, non ci siamo mai snaturati. Ho detto a fine primo tempo che questa poteva essere un’opportunità di crescita, dovevamo giocarcela e lo abbiamo fatto. Ho visto una grande risposta, la squadra non si è mai snaturata, era inutile difenderci poi a tratti è accaduto perché la spinta della Roma era tanta. Mi è piaciuta la mentalità della squadra”.

La squalifica di Gomez?

“Sapevamo che sarebbe potuto accadere, speravamo accadesse il più tardi possibile. Vediamo cosa accadrà nelle prossime settimane, speriamo di riaverlo. La squadra ha però risposto bene, volevamo regalargli un grande risultato. Si sta allenando perché continua a crederci, aspettiamo le autorità competenti. Spera di tornare con noi al più presto”.

Le polemiche con Mourinho?

“Stamattina mi sono svegliato con roba di polemiche con Mourinho ma in realtà non è vero, ho grande stima per lui. I giornali enfatizzano queste cose, però con lui zero polemiche, anzi lo ringrazio per i complimenti. Glieli faccio anche io, sta facendo molto bene con la Roma, con delle finali e accetto i suoi complimenti. Fanno piacere anche le critiche perché ti fanno crescere, mi fa piacere che i complimenti siano fatti ai miei ragazzi, abbiamo fatto una partita di spessore all’Olimpico e non era facile, ne siamo contenti”.

È il vostro salto di qualità definitivo?

“C’è sempre da crescere, anche io cresco settimanalmente. Prepari la partita pensando a un sistema di gioco, poi al 40’ subisci un’espulsione e cambia tutto e tu devi essere bravo a cambiare assetto e adattarti a quella situazione. Ho detto a fine primo tempo che sarebbe stata un’opportunità di crescita, potevamo anche segnare ma alla fine lo abbiamo preso. Oggi hanno dato davvero tutto”.

Vignato?

“Non l’ho messo dall’inizio perché ha avuto un intervento a un dente, poi un fastidio agli adduttori e lo ha portato via dal campo per 4-5 giorni non potevo usarlo dall’inizio, ma non era al 100%. Mi è sembrato un veterano quando è entrato, è entrato in maniera sfrontata, mi è piaciuto anche Mota, poi Carboni, Donati, Birindelli, hanno dato tutti una grande risposta. Vignato sta crescendo”.

Il suo Monza fa tanti tipi di calcio diversi.

“Sì, dovrei rispondere in 5 minuti ma sarò breve. I nostri principi di gioco sono questi perché ho giocatori intelligenti bravi a occupare gli spazi, abbiamo giocatori che posso ruotare in zone del campo diverse, lavoriamo così tutta la settimana. Noi dobbiamo essere bravi a capire che non abbiamo le caratteristiche per giocare di ripartenza, però oggi la partita ti diceva di fare quello e la squadra lo ha capito con maturità, questa partita ci fa crescere, oggi sono soddisfatto”.

Cosa è accaduto nel finale? Cosa vi ha dato fastidio, il fatto che siano spariti i palloni?

“Sì, sono spariti. Ci siamo un po’ arrabbiati, cercavamo i palloni ma non c’erano. È accaduto e prendiamo atto di quello che è accaduto”.