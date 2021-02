LIVE TMW - Napoli, Gattuso: "Preso gol da polli, dobbiamo metterci i tappi per le polemiche"

live Napoli, Gattuso: "Preso gol da polli, dobbiamo metterci i tappi per le polemiche"

Non basta a Rino Gattuso il 2-1 per ribaltare la sconfitta dell'andata contro il Granada

Napoli fuori dall'Europa League. Non basta a Rino Gattuso il 2-1 per ribaltare la sconfitta dell'andata contro il Granada, con i partenopei che devono rinunciare ad un altro obiettivo stagionale. A breve la conferenza stampa del tecnico su TMW.

Cosa accade domani nella programmazione del Napoli?

"Prestazione è stata buona, abbiamo preso gol da polli. Dobbiamo recuperare energia e uomini, tra due settimane dobbiamo ritrovare a lavorare nella quotidianità. Se vuoi giocare in un certo modo bisogna lavorarci, noi ci abbiamo lavorato poco e niente negli ultimi tre quattro mesi".

Come si esce da questo momento?

"Bisogna provare a dare qualcosa in più, ma non bisogna preoccuparsi. Sono io il primo responsabile, però voglio vedere una squadra un pochino più tranquilla. Una squadra che deve pensare a dare il massimo, vorrei vedere qualche errore in meno. Certi errori vengono perchè in questo momento ti alleni giocando, così non puoi lavorare su certi errori. Speriamo che tornino dei calciatori che diano un pochino respiro a chi sta tirando il carro da molto tempo".

Sulla posizione di Koulibaly, c'erano delle indicazioni di fare quasi da terzino

"L'ultima mezz'ora per provare a ribaltare il risultato abbiamo giocato solo con i due centrali e lui si trovava nella posizione di terzino".

Come avevi preparato la gara e perchè il cambio modulo nell'intervallo?

"Abbiamo preferito di giocare a tre per la sofferenza su alcune giocate nella gara di andata, dove abbiamo sofferto le loro spizzate e la loro fisicità. Poi abbiamo cambiato nel tentativo di ribaltare la gara".

Contro il Granada si è rivisto nuovamente una squadra con lo spirito giusto ed un grande Ghoulam

"Sono d'accordo sulla prestazione di Ghoulam. Promesse? Non ne facciamo, la storia recente ci dice che abbiamo sbagliato tante partite e tanti approcci. Dobbiamo guardarci in faccia e fare qualcosa di più, anche quando si sbaglia. In questo momento dobbiamo essere bravi a fare meno errori possibili, ritrovare gli assenti e abbiamo il dovere di provarci fino in fondo per provare a raggiungere il quarto posto. Dobbiamo metterci i tappi, ci sta che una città come Napoli abituata a fare tanti punti ci siano tante polemiche. Ci sta, dobbiamo essere bravi noi ad aiutarci. C'è più di una responsabilità da parte mia e la mia squadra. Tutto quello che stiamo facendo non basta".