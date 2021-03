live Real Madrid, Zidane: "Abbiamo fatto una grande partita dall'inizio alla fine"

Diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

23.10 - Tra pochi minuti Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, interverrà in conferenza stampa per analizzare il match contro l'Atalanta.

23.46 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico del Real: "Abbiamo fatto una grande partita dall'inizio alla fine, siamo contenti di essere passati ai quarti. Nei prossimi turni sarà più complesso, ma dobbiamo goderci il risultato. Ora dobbiamo riposarci, la situazione è questa. Siamo riusciti a controllare la gara dal punto di vista difensivo, sono contento per chi ha segnato".

Proverete a vincere Liga e Champions?

"Proveremo a vincere i trofei che rimangono, siamo qui per questo. Sarà complesso, ma siamo vivi in entrambe le competizioni. Dobbiamo essere contenti per il gioco che abbiamo espresso, sono molto contento".

Come le è sembrata la partita di Vinicius?

"Ha giocato bene, mi è piaciuto nella giocata del rigore. Ha fatto la differenza negli spazi. Sta bene, si sta allenando bene, vuole sempre dare il massimo per la squadra".

Novità su Hazard?

"Non sono un medico, non sono la persona adatta per capire se può operarsi o meno. La decisione verrà presa nelle prossime giornate, ha avuto l'autorizzazione da parte mia per riposarsi".

La difesa a tre? Cosa guadagna il Real?

"Sappiamo che siamo in grado di giocare così, questa sera non rappresentava un test. Abbiamo giocato con due esterni, possiamo giocare in diversi modi".

Sergio Ramos?

"È un leader, è importante per tutti. Ma non solo adesso, è qua da moltissimi anni. Lo ha dimostrato in carriera".

Come valuta Luka Modric?

"È un giocatore intelligente, ha 35 anni ma non si vedono. Ad ogni modo Luka può diventare un allenatore, conosce molto bene il calcio. Sono contento di allenarlo, giocando a due si capisce alla grande con Kroos. Questo però è un risultato di squadra, non hanno mai abbassato la guardia".

Benzema ha giocato un'ottima partita. Ramos anche. Non è che si è ritirato troppo presto?

"No, avevo deciso di smettere a 34 anni. Loro hanno fame, vogliono continuare a fare la storia. Sono contento per loro, e soprattutto per il Real Madrid. Sono contento per tutti".

23.56 - È terminata la conferenza stampa di Zidane.