live Reynolds: "A Roma il posto migliore per crescere. Qui per vincere titoli"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

17.50 - Alle 18 la Roma presenterà il secondo acquisto del mercato Bryan Reynolds, arrivato dal Dallas in prestito con obbligo di riscatto a sette milioni. Di seguito il live testuale della conferenza stampa del terzino americano:

18.02 - Inizia la conferenza

Quali sono i tuoi obiettivi con la Roma?

"Il mio obiettivo è quello di esordire e vincere dei titoli. Sono grato per essere qui e avere questa opportunità".

Qual è la tua caratteristica migliore?

"Sicuramente la fase offensiva. Sono un giocatore rapido, forte e crosso bene la palla. Devo migliorare difensivamente e nel posizionamento. Tutte queste caratteristiche poi dovrò adattarle al calcio italiano".

Perché hai scelto la Roma e non la Juve?

"Non vorrei entrare nei dettagli. Io e la mia famiglia eravamo felice dell'interessamento di diversi club. Qui avrò la possibilità di crescere ed essere già in prima squadra".

Sei pronto già per giocare contro la Juventus?

"Sto bene, sono in salute e sono felice di essere qui. Sono sempre stato asintoamatico e ho solo fatto la quarantena, vedremo per la gara con la Juventus".

A che punto è la crescita del calcio in USA?

"La MLS sta crescendo anno dopo anno, lo definirei perfetto per un livello intermedio, ti può fare da scuola prima di fare il salto nei principali campionati europei. McKennie si sta imponendo alla Juventus, sempre più club mettono gli occhi sui calciatori americani, sono sempre di più i ragazzi degli USA che giocano in Europa e i bambini prendono da esempio queste situazioni".

Pensi di poter esordire già quest'anno?

"Sì, credo che mii ci vorrà del tempo per adattarmi alla Roma e alla Serie A, ma non penso ci saranno problemi. Il mio obiettivo è fare già qualche presenza prima della fine della stagione".

C'è un calciatore nel tuo ruolo al quale ti ispiri?

"In generale cerco di vedere quante più partite possibile. I giocatori nel mio ruolo che sono in Serie A a cui guardo sono Hakimi e Cuadrado. Mi rivedo in loro".

Hai parlato con Fonseca prima di venire qui?

"Sì ho parlato con Fonseca, mi ha detto che era contento del mio arrivo e felice di lavorare con me. Mi ha ribadito che sarebbe stata la scelta migliore venire qua. Ora spetta a me ambientarmi il prima possibile per un posto in prima squadra. Sono sicuro di aver fatto la scelta migliore".

Quanto hanno influito i Friedkin nella scelta di venire a Roma?

"Sì ho parlato con Ryan Friedkin, siamo entrambi texani e questo mi aiuterà ad ambientarmi. Alla base della mia scelta c'è il progetto tecnico: qui il posto migliore per crescere. Ora devo accelerare il più possibile il processo di ambientamento".

Com'è stato il primo impatto con Roma?

"Arrivare in un grande club come questo è stato fantastico, ho dato un'occhiata allo spogliatoio e al centro sportivo, è bellissimo vedere questi campi".

18.17 - Termina la conferenza