Lo Spezia trova il raddoppio: sponda aerea di Capradossi e rete di Pobega

Lo Spezia trova il raddoppio al Picco, contro una Roma fin qui impalpabile. Le aquile, che hanno sfiorato il gol in almeno tre circostanze, trovando il con Tommaso Pobega, bravo a spingere in rete una sponda aerea di Capradossi, oggi all'esordio in stagione. L'ex Milan porta a due le reti di vantaggio sulla Roma, che in questo momento sarebbe fuori dalla Conference League.

