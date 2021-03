Maggio: "Gattuso dice le cose come stanno, è fondamentale per un giocatore"

Intervistato da Il Mattino l'ex Napoli Christian Maggio, oggi al Lecce, parla così del campionato degli azzurri e del tecnico Gattuso: "Con Rino abbiamo giocato insieme in Nazionale, mi è sempre piaciuto. Ti carica sempre. Magari ogni tanto va fuori dalle righe, ma cista: è il suo carattere. Dice sempre le cose come stanno, è onesto e sincero e questo per un giocatore è fondamentale".

Il Napoli?

"La stagione è stata altalenante, erano partiti bene, poi una serie di problemini hanno fatto in modo che la corsa si fermasse. Sono contento perché nelle ultime partita Gattuso è riuscito a far star tranquilli tutti e infatti stanno arrivando i risultati. Al Napoli serve tornare in Champions, penso che la possano fare".