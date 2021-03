Magnanelli: "D'accordo con De Zerbi, Sassuolo merita rispetto. Va sentita sulla pelle"

Francesco Magnanelli, capitano del Sassuolo, parla della sconfitta contro il Torino nel post gara ai microfoni di Sky: “E’ stato un brutto colpo, avevamo preparato la partita in un modo e ci stava venendo bene. Dovevamo chiuderla, stare 2-0 a quindici dalla fine e poi perdere è un brutto colpo, al di là delle analisi che andremo a fare. Siamo e sono d’accordo con il mister, in questo momento se vogliamo continuare a crescere e ambire ad essere qualcosa in più bisogna fare un salto di qualità. Oggi abbiamo sbagliato partita, si può non giocar bene ma portare a casa la partita e oggi siamo stati meno bravi a difendere con cattiveria. Loro hanno spinto e non è stato facile”.

Al Sassuolo non manca esperienza, spetta anche a voi trasmettere il messaggio di solidità?

“Sì, noi siamo responsabili come i giovani e siamo tutti nella stessa barca e dobbiamo aiutarci. Siamo un ottimo gruppo, abbiamo viaggiato in risultati importanti e non dobbiamo vedere tutto nero. Il mister e la società hanno fatto crescere tantissimi giocatori, ora vediamo il lato negativo. Sassuolo è una piazza ambita, non è la Cenerentola, è ovvio che meriti rispetto, bisogna cercare di fare qualcosa in più e non essere una terra di passaggio ma sentirsela sulla pelle, come città e società”.