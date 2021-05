Mancini: "Chiesa migliorato più di tutti in A. Seguo Scamacca e aspetterò Zaniolo fino all'ultimo"

Manca un mese al via di Uefa Euro 2020 - partita inaugurale a Roma tra Italia e Turchia - e Roberto Mancini scalda i motori. Il ct della Nazionale è l'uomo copertina del nuovo numero di GQ Italia in edicola dal 13 Maggio: "A Federico Chiesa darei il premio come giocatore più migliorato del campionato italiano - sottolinea il ct in un'anticipazione dell'intervista -. Nicolò Zaniolo lo aspetterò fino all’ultimo. Lui fa la differenza ma a patto di essere al top della forma. E seguo con particolare attenzione Gianluca Scamacca".

Mancini passa poi in rassegna i top player della Nazionale: "Verratti è un pilastro da anni del Paris Saint Germain, Florenzi si è imposto subito. A Kean ha fatto bene giocare con campioni come Neymar, Mbappe e Di Maria". Mancini poi parla degli avversari: "Guai a sottovalutare la Turchia. Per il titolo finale vedo favorita la Francia, poi Inghilterra e Belgio".