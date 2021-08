Mancino raffinato, calci da fermo e fisico statuario: chi è Basic, nuovo colpo della Lazio

La Lazio è pronta a regalare un nuovo rinforzo a Maurizio Sarri. Nelle prossime ore è atteso nella Capitale Toma Basic, centrocampista croato classe '96 in arrivo dal Bordeaux per una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro (bonus compresi).

Mancino naturale, Basic sembra avere caratteristiche adatte alla Serie A. Fisico importante, è alto 190 cm, il croato è un centrale di centrocampo che nella linea a tre dell'ex Juventus potrebbe ricoprire il ruolo di perno centrale ma pure di mezzala. La duttilità mostrata in Francia è una delle qualità che più ha colpito gli scout biancoceleste, il tutto unito ad una qualità nel piede mancino davvero invidiabile. In campo ha una buona mobilità e discreta corsa, sa agire da interditore ma pure disegnare traiettorie delicate per i compagni di squadra. Il tutto da aggiungere ad un ottimo calcio sui piazzati. Da migliorare il tiro dalla distanza e l'inserimento in zona gol, ma sotto la guida di Maurizio Sarri anche queste caratteristiche potranno certamente essere implementate.