Marani: "Conte spinge la squadra di continuo, Pirlo sembra guardare rassegnato i suoi giocatori"

"A tre quarti di campionato, l'Inter ha in tasca tre quarti di Scudetto". Esordisce con questa considerazione Matteo Marani, che dalle colonne di Tuttosport elogia il lavoro condotto in questi mesi da Antonio Conte: "Conte è un maratoneta - si legge -. Più la corsa si allunga, più l'unicità emerge". I nerazzurri sono migliorati nei singoli, nella tenuta difensiva: "Ecco in che cosa si vede la mano di Conte. L'Inter ha un'anima più forte delle avversarie. E il motore è l'energia che arriva alla squadra". E il linguaggio verbale, conclude Marani, spiega molto del divario tra lui e Pirlo: "Uno dà sempre l'impressione di spingere i suoi di continuo, l'altro di guardare rassegnato a giocatori che non potranno mai capire (e avere) la sua infinita classe".