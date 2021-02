Marchisio entra in politica? "Mi piace, se il Piemonte o Torino hanno bisogno io ci sono"

L'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Skinlab, centro medico polifunzionale specializzato in fototerapia e trattamenti dermatologici di cui è socio, ha parlato anche del suo futuro al di fuori del mondo del calcio, prima di soffermarsi sulle possibilità della Juventus in questa stagione: "Ogni giorno mi piace fare politica, con gli amici a cena oppure a casa. Ho bisogno di imparare ed è giusto che faccia un mio percorso esterno al mondo dello sport. Sarei il primo a dire sì se ci fosse bisogno per il Piemonte e Torino. La Juventus? La Juve può credere ancora al decimo scudetto finché lo permette la matematica. La sfida da recuperare contro il Napoli è fondamentale e spero si giochi il prima possibile. Quei tre punti sarebbero determinanti per accorciare dalla vetta".