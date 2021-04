Marotta contro Cairo: "Inconcepibile l'attacco violento. Ricevute minacce pubbliche e private"

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SKY prima della sfida contro lo Spezia. “I fondi non c’entrano proprio niente, in questo progetto sono intervenute tre leghe, le altre non hanno nulla a che fare. Quando le decisioni sono state prese, uno dei tre era il Milan ed era favorevole ai fondi. Non sono assolutamente in relazione. Per quanto riguarda la mia carica personale, non concepisco l’attacco violento da Urbano Cairo fatto violentemente davanti a tutti. Ho ricevuto minacce pubbliche e private anonime. È un fatto molto grave. Io non ho tradito, non sono Giuda, sono innamorato di questo sport e cercherò sempre di fare il bene”.

