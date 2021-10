Maurizio Costanzo dopo Juve-Roma 1-0: "Il carattere simile di José e Allegri"

Tramite il Corriere dello Sport Maurizio Costanzo, consulente per la comunicazione della Roma, ha scritto il proprio pensiero sulla sfida fra Mourinho ed Allegri: “Penso a Mourinho e ad Allegri, cioè Mou e Max. Ho come l’impressione che nel carattere si somiglino e non lo dico perché Allegri è stato spesso contattato dalla Roma. La domanda è veramente banale, ma la faccio ugualmente. Secondo voi ai romani interessa più l’esito tra Juve e Roma o i risultati del ballottaggio tra Gualtieri e Michetti? Non rispondete, perché ho già sentito… In questo momento particolare cercherei di non dare collocazioni politiche al calcio e alla tifoseria, come qualcuno, sbagliando, sta facendo. Il calcio avrà tanti difetti, tante cose da mettere a posto, ma non è - almeno a me non sembra - vittima di politica o di strategie politiche. Forse no, ma mi piace pensare così”.