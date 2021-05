Mauro: "Bernardeschi pensa di essere un giocatore da metà campo in avanti"

vedi letture

Federico Bernardeschi divide gli addetti ai lavori. Certezza per l’Italia di Mancini, fatica con la Juventus. Di lui ha parlato Massimo Mauro a Tuttosport: “Lui pensa di essere un giocatore da metà campo in avanti, ma io penso di no. Non ha spunto, non ha passaggio filtrante: non può fare la mezzala e non può giocare dietro le punte. Per me deve correre e crossare, fare il terzino come Zambrotta”.