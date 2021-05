Mercoledì il giorno del giudizio. Inzaghi ora è più lontano dalla Lazio: in due per l'eredità

E' la settimana decisiva. Sedici mesi dopo, si decide in tre giorni il futuro di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio. Dopo un lunghissimo tira e molla sul rinnovo, fatto di incontri e intese mancate, mercoledì sarà il giorno del giudizio. Al momento la sensazione pende più dalla parte dell'addio: ci saranno margini per ritrovare la sintonia d'un tempo, per ricostruire insieme il progetto Champions dei biancocelesti? O sarà addio?

Non è vero che le parti sono rimaste in silenzio radio. Si sono sentite, lo hanno anche spiegato nelle scorse settimane e mesi. Però non c'è mai stata la quadra e l'assenza della Champions porterà la Lazio ad almeno un sacrificio importante sul mercato. Inevitabilmente. Chi per la successione? Due nomi caldi. Gennaro Gattuso, il cui percorso col Napoli si è interrotto. E poi Sergio Conceicao, che non ha ancora sciolto le riserve sul futuro al Porto.