Mercoledì parte il cammino della conferma. Ecco la nuova Inter di Inzaghi

Giovedì ad Appiano Gentile, escluso gli internazionali ancora impegnati in Euro 2020 e Copa America, l'Inter si ritroverà per dare il via alla nuova stagione. Il ritiro, come al secondo anno di Luciano Spalletti, i nerazzurri hanno deciso di farlo alla Pinetina, tirata a lucido con le nuove camere per i calciatori, strutture e campi potenziati e un'area top level finalmente pronta ad accogliere la squadra. Poi, tra il 25 e il 28 luglio, la tournée negli USA (Orlando, Florida): il calendario vedrà l’Inter impegnata con Arsenal, Everton e i colombiani del Millonarios Fútbol Club. Prima, invece, mercoledì 7 luglio, la presentazione ufficiale della stagione 2021/22 con la conferenza doppia di Beppe Marotta e Simone Inzaghi, successore di Antonio Conte che ha riportato il titolo d'Italia nella Milano nerazzurra dopo undici anni dall'ultima volta con José Mourinho. Obiettivo: confermarsi. Certo, senza uno dei laterali più forti e completi al mondo come Hakimi e con la speranza mai smarrita per il recupero miracoloso di Eriksen. La nuova Inter dell'ex tecnico della Lazio, andrà perciò a difendere lo scudetto con il volto nuovo di Calhanoglu e, quanto meno, un secondo che potrebbe rivelare il profilo di Bellerin che l'Inter incrocerà nel corso del tour a stelle e strisce (gli altri candidati rispondono ai nomi di Dumfries, Alonso e Zappacosta). Il vero mercato prenderà il via al termine dei due tornei continentali. C'è ancora bisogno di tracciare i contorni finali di una rosa che non intende abdicare dopo appena un anno di trono.